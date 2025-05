Hart an der Grenze – WDR 5 Kabarettfest  

Es ist fast so wie zu alten "Mitternachtsspitzen-Zeiten“: Jürgen Becker und Wilfried Schmickler zusammen auf einer Bühne. Aber nicht im alten Wartesaal am Kölner Dom, sondern in Goch am Niederrhein. Becker legt gekonnt den Finger in die bundesdeutschen Wunden und erinnert zusammen mit Wilfried Schmickler den großen deutschen Kabarettisten Hanns Dieter Hüsch.