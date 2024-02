Zwei Jahre Krieg – Kann die Ukraine noch auf uns zählen?

Der Umfang der militärischen Hilfe wird hierzulande immer wieder kontrovers diskutiert. Deutschland solle mehr leisten, sagen die einen. Andere fordern, stärker auf einen Waffenstillstand und Verhandlungen hinzuwirken. Einer Umfrage von Anfang Februar zufolge halten 39 Prozent der Bundesbürger Waffenlieferungen grundsätzlich für richtig. Ein etwas größerer Teil (43 Prozent) ist jedoch der Meinung, dass Deutschland keine weiteren Waffen mehr liefern sollte.

An der grundsätzlichen Solidarität mit der Ukraine scheint es nicht zu fehlen. Zum Jahrestag der Invasion am Samstag haben Aktivisten in vielen deutschen Städten Mahnwachen, Solidaritätskundgebungen und Unterstützungsdemonstrationen angemeldet.

Wie stehen wir zur Ukraine? Hat sich unsere Unterstützung verändert? Wie steht es um die Hilfsbereitschaft? Wie um die finanzielle und militärische Unterstützung? Sehen wir noch die Chance, dass die Ukraine Russland besiegen kann? Was erwartet, erhofft die Ukraine vom Westen und besonders von Deutschland? Wie steht man dort zu den in Deutschland verbreiteten Forderungen, jetzt mit Russland zu verhandeln? Wie verfolgen Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland die Debatten?

Gast: Andrea Beer, ARD-Korrespondentin in Kiew

Redaktion: Beate Wolff und Willi Schlichting