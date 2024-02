Einsamkeit bei Jugendlichen

In Großbritannien gibt es bereits seit 2018 ein Einsamkeitsministerium, in Japan seit 2021. Auch hierzulande rückt das Thema Einsamkeit immer mehr in den Fokus von Wissenschaftlern und Politikern.

Die Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen hat eine Studie über Einsamkeit in Auftrag gegeben und im vergangenen November vorgestellt. NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst bezeichnet Einsamkeit als eine heimliche Pandemie. Besonders auffällig ist, dass während der Covid-19-Pandemie die Einsamkeit unter Jugendlichen stark angestiegen ist. Doch auch danach bleibt das Niveau deutlich höher als vorher. Jeder fünfte Jugendliche in NRW ist stark einsam.

Nun wird nach Strategien gegen die Einsamkeit gesucht. Barbara Geschwinde hat mit fünf jungen Erwachsenen gesprochen.