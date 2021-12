Vielfalt unter einem Dach: Die Jüdische Gemeinde in Frankfurt

Um die 6.500 Mitglieder hat die jüdische Gemeinde in Frankfurt. Damit ist sie die viertgrößte in Deutschland. Die Gemeinde ist eine "Einheitsgemeinde", so wie es sie in vielen deutschen Orten nach der Shoa bis heute gibt. Das Ignatz-Bubis-Gemeindezentrum im Frankfurter Westend ist zentraler Anlaufpunkt für ein buntes, vielfältiges Gemeindeleben. Und auch sonst laufe in Frankfurt ziemlich viel sehr vorbildlich, findet auch der Zentralrat der Juden.

Anne-Katrin Hochstrat zeigt, wie sich die Gemeinde selbst sieht und wie das alles mit der Bürgerstadt Frankfurt zusammenhängt.

(Eine Produktion des HR)

Redaktion im WDR: Christina-Maria Purkert