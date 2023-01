Flüchtling bleibt man ein Leben lang

Ob 1945 oder 2023: Jedes Flüchtlingsschicksal ist einzigartig, aber es gibt Erfahrungen, die wohl jede und jeder Geflüchtete teilt. Elisabeth ist 1945 gegen Ende des Zweiten Weltkriegs vor den Russen aus Schlesien geflohen. Sie blickt seitdem anders auf Flucht und Migration, auch heute noch.

Traumatische Verluste, die Zurückweisung am neuen Wohnort, das Gefühl, nie richtig anzukommen und nur am Rand dazuzugehören: Elisabeth ist die Erfahrungen ihrer Flucht nie wieder losgeworden, auch mit über 90 Jahren nicht. Gerade in diesen Zeiten, in denen Flucht vor Kriegen, Armut und den Folgen der Klimaerhitzung uns allen nahekommt, bemerkt Elisabeth: Das Interesse an ihrer Geschichte, die die Geschichte jedes Flüchtlings sein könnte, nimmt wieder zu.