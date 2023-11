Seit die Grimaldis vor sieben Jahrhunderten die Macht übernahmen, blickt der schmale Felsstreifen an der Côte d‘Azur auf eine der längsten Feudalherrschaften der Welt zurück. Er zieht nicht nur Touristen und Grace-Kelly-Fans an, sondern vor allem Menschen mit Geld. 30.000, also 75 Prozent der Bewohner, haben einen ausländischen Pass. Monaco verlangt weder Einkommen – noch Vermögensteuer noch einen Obolus auf den Kapitalertrag. Ausgenommen sind Franzosen, die weiter in Frankreich besteuert werden. Anachronismus pur im 21. Jahrhundert? Nicht wenige seiner Bewohner halten das monegassische Modell, bei dem der Fürst gleichzeitig große Teile des Landes besitzt, trotz diverser Korruptionsvorwürfe, durchaus für zukunftsfähig. Gerühmt wird die Abschottung gegen Armutsflüchtlinge, eine geringe Kriminalitätsrate, aber auch kreative Geschäftsmodelle bei der Gestaltung von Sportevents. Nicht zufällig lebt auch einer der Vordenker der so genannten „Privatstädte“ hier. Dem deutschen Juristen und Unternehmer Titus Gebel schweben neoliberale Territorien vor, die noch weit radikaler als Monaco Abschied nehmen von Demokratie und Gleichheitsgedanken.