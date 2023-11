Jeder für sich - Das Ende der Globalisierung?

Fast Fashion für wenige Euro aus Asien, billige Rohstoffe aus Afrika und „Made in China“ bei Vor- und Fertigprodukten in beinahe allen Branchen als Standard: Davon hat Deutschland jahrzehntelang profitiert. Deutsche Firmen haben ihre Produktion ins günstigere Ausland verlegt, ganze Industriezweige sind abgewandert – und mit ihnen teils auch das technische Know-How. Die Krisen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Globalisierungsstrategie nicht nur für die Menschen des globalen Südens ihre Schattenseiten hat. In der Corona-Pandemie haben viele Firmen gemerkt, wie anfällig ihre Lieferketten aus dem Ausland sind. Und der Ukraine-Krieg hat sehr deutlich gemacht, dass die Abhängigkeit von einem oder nur wenigen Lieferanten wirtschaftlich gefährlich sein kann. Wirtschaft und Politik suchen nach Lösungen – und verabschieden sich ein Stück weit von der globalen Arbeitsteilung und von internationalen Abhängigkeiten. DOK 5 besucht Unternehmen, die sich neu aufstellen müssen, untersucht die Zukunftsaussichten der Exportnation Deutschland und geht der Frage nach, ob freier Handel und Globalisierung wirklich ausgedient haben.