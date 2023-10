Leckeres aus Kürbis und Mohn

Umgekehrt verhält es sich am anderen Ende des Größenspektrums, wo der Mohn zu finden ist. Das nur einen Millimeter große Korn punktet insbesondere in der süßen Küche. Es gibt grauen, blauen und weißen Mohn. Wo sind die Unterschiede? Und was können wir damit anstellen? Das erfahren Sie natürlich bei uns. Und dann kann so richtig Herbst werden.