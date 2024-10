Über Äpfel und Birnen

Standardmäßig bevorzugt Herr Gote Jona Gold, Elstar und Cox Orange – also die eher späten Sorten. Zu Beginn dieser Sendung probiert er mit Frau Courts die Sorte "Deichperle": einen krispen, sehr lecker zwischen sauer und süß changierenden Super-Apfel. Der stammt aus dem "Alten Land", wo Helmut Gote unterwegs war. In dem Landstrich südlich der Elbe in Hamburg und in Niedersachsen wird exzellentes Obst angebaut, in einer außergewöhnlichen Sortenvielfalt.

In der Region herrscht mildes Reizklima, das für eine leichte Säurebetonung in den Äpfeln sorgt. Wegen der hohen Luftfeuchtigkeit entwickeln die Früchte dort nur eine dünne Schale. Die Äpfel im Demeter-Betrieb Augustin reifen komplett am Baum, werden frisch geerntet und höchstens kurz gelagert, will sagen: von Nachreifen halten die Macher:innen im Alten Land nicht so viel.

In Bloemersheim am Niederrhein hat Herr Gote auch leckere Äpfel gefunden, dargeboten von einem sehr engagierten Obst-Gärtner. Ja, so heißen Profis, die Äpfel anbauen. Die beiden im Studio probieren als "heimische Äpfel" unter anderem die Sorte Wellant, ein mittel-spätes, sehr fruchtiges Apfel-Exemplar, das in Bloemersheim sogar dem Elstar den Rang abgelaufen hat.

Bei den Birnen werden die Sorten "Conference", "Alexander Lucas" und "Vereinsdechant" probiert, Gote und Courts diskutieren über Reife- und Härtegrad, werden sich aber nicht einig. Es bleibt eben subjektiv, hier zeigt sich die Kulinarik von Obst in ganzer Vielfalt.