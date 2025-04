Rund um Ostern lässt sich aus dem Vollen schöpfen. Nicht nur in Deutschland, sondern in großen Teilen der christlichen Welt versammeln sich jetzt Menschen an reich gedeckten Tafeln und freuen sich auf süße Köstlichkeiten.

Genussexperte Helmut Gote nimmt das zum Anlass, sich einer Spezialität aus dem Elsass zu widmen, an der er in der Vergangenheit mehrfach gescheitert ist: Der klassische Gugelhupf ist ein Hefegebäck, das aufgrund seines geringen Zuckergehalts irgendwo zwischen Brot und Kuchen angesiedelt ist.