Frost, grauer Himmel, dicke Wolken: Wir gehen trotzdem wandern

Die Tour der Wandergruppe startet am Gut Böckelühr, vorbei an Hügelgräbern zum Lollenbach und weiter runter ins Elsebachtal mit einem Zwischenstopp im Land Gasthof Linneweber. Danach wieder zurück den Berg steil nach oben in Richtung Gut Böckelühr. Der Großteil der Route verläuft durch Wälder.