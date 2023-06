Da lebt die Hausfrau Ruth Whiting, 37 Jahre alt, und die müsste doch sehr glücklich sein: netter, als Zahnarzt gut verdienender Mann, zwei Söhne, eine Tochter, schönes Haus auf dem Land. Tja. Sie langweilt sich fast tot, die Söhne pubertieren grässlich vor sich hin, die Tochter treibt sich mit einem zweifelhaften Kerl rum, die Nachbarn tratschen und klatschen, die vielen Babys drumherum nerven ebenso wie die vielen bescheuerten Stehpartys, ihr Mann kommt nur zum Abendessen nach Hause und hat nie Zeit. Und erst als die gerade mal 18-jährige Tochter schwanger wird, erwachen in Ruth Leben, Ehrgeiz und Kraft. Die soll sich ihr Leben nicht vermasseln, da muss was getan werden, aber was und wie in einer so bigotten Klatsch- und Tratschgesellschaft der 50er Jahre, in der natürlich an Abtreibung nicht zu denken ist? Aber gehandelt wird, und zwar – der Titel sagt es schön doppeldeutig – "Bevor der letzte Zug fährt".

Die Autorin Penelope Mortimer war Kummerkastentante für die Daily Mail, sie kannte die Sorgen und Nöte der Leute und sie kann schreiben und weiß Rat. Und sie hatte selbst sechs Kinder, kennt also jeden Grad von Muttersein und Entnervung. Sie beschreibt wunderbar diese ganze verlogene Familienidylle und wie sich Ruth nach und nach daraus löst und zupackt, um wenigstens die Tochter zu retten, wenn schon nicht sich selbst. Die Autorin beschreibt all das klug, durchaus auch sarkastisch, in vielen lebendigen Dialogen und manchmal kleinen philosophischen Ausflügen.