Von Bonn bis Bielefeld

Open-Air-Kinos in NRW

Stand: 05.07.2024, 12:55 Uhr

Rheinromantik in Düsseldorf und Köln, Industriecharme in Duisburg, fürstliches Flair in Münster: Die Auswahl an Open-Air-Kinos in NRW ist in diesem Jahr riesig. WDR 4 gibt einen Überblick.