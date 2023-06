Hype, Hybris oder Hochkultur - NFTs – Das Geschäft mit der digitalen Kunst

Spätestens seit der Versteigerung einer digitalen Collage des Künstlers beeple für 69 Millionen US-Dollar bei Christie‘s sind Non Fungible Tokens in der Kunst zum absoluten Hype-Thema geworden. Was steckt hinter der Euphorie rund um die virtuellen Kunstwerke?

Von Susanne Luerweg und Sabine Oelze