50 Shades of Meryem

Von Michael-Jackson-Performances in der Schulzeit über erste Rollen am Stadttheater bis hin zu politischen Aktionen. In Meryems Engagement spiegelt sich immer auch ein Teil ihrer Biografie. Die vielen Rollen, die sie jetzt spielt, haben natürlich immer auch etwas mit ihr persönlich zu tun, das ist ihr wichtig. Wie sehr muss man sich der deutschen Gesellschaft und der Theaterszene anpassen? Meryem will verändern, politisch sein, Dinge anders machen. In der Türkei, der Heimat ihrer Eltern, gibt es ein starkes Gemeinschaftsgefühl, das Meryem in Deutschland manchmal vermisst. Der Fußballspieler Neymar, sagt sie, habe eine Klausel in seinem Vertrag: „Er kann so oft nach Brasilien fliegen, wie er will“. Einen solchen Vertrag wünscht sich Meryem auch für sich am Theater.

Im Herbst 2024 spielt sie am Thalia Theater in Hamburg die Bühnenversion des Features: Fifty and One Shades of Meryem.

Ausstrahlung am Samstag, den 19. Oktober 2024 um 12.04 Uhr

Wiederholung am Sonntag, den 20. Oktober 2024 um 15.04 Uhr

Von: Leon Daniel und Yannick Kaftan

Redaktion im WDR: Adrian Winkler und Johanna Tirnthal

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2024