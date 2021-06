An jeder Straßenecke stehen sie, verteilen sich kreuz und quer über die Stadt, auf enge Gehwege, in Gebüsche - und stehen doch jeden Morgen säuberlich aufgereiht und aufgeladen an ihrem Ort. Und damit das so ist, braucht es Leute in der Nacht, die alles wieder richten, flinke, junge Menschen, die schwer tragen können und keinen Schlaf brauchen. Leute wie Joni, Flachmann, Hannah-Theresa und Mattia. Sie haben gerade frisch das Abi hinter sich und interessieren sich nicht für das Klima. Sie interessieren sich für Spätshops und für Italo-Disco.