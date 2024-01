Donna Leons Brunetti auf Spurensuche im Militär

Ernesto Moros Leiche hängt erdrosselt in der Dusche. Der Junge scheint Selbstmord begangen zu haben. Doch Donna Leons erfahrener Commissario Brunetti hegt gewisse Zweifel. In ersten Ermittlungen trifft er auf eine Wand des Schweigens: Niemandem ist etwas aufgefallen, keiner will den Toten näher gekannt haben. Brunetti ist sich sicher, da steckt mehr dahinter.