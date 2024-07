Zoos im Westen: Allwetterzoo Münster

Fun Fact

Vor genau 50 Jahren ist der Zoo an diese Stelle gezogen. Vorher lag er mitten in der Stadt. Ein Teil der Tiere ist sogar mit einem Boot über den Aasee in die neue Heimat gezogen - fast wie auf der Arche Noah. Den Hafenanlieger gibt es immer noch. Der Allwetterzoo ist damit der einzige Zoo in Deutschland mit einem eigenen Hafen.