Der Eiffelturm in Paris wird mit zwei f geschrieben. Die Eifel bei uns in Deutschland nur mit einem.

Und beide haben trotzdem etwas miteinander zu tun, hat die Maus herausgefunden.

Der Eiffelturm wurde von einem Ingenieur gebaut, der Gustave Eiffel geschrieben wird. Französisch wird er so gesprochen: Eff-Fel.

Für die Weltausstellung in Paris vor über 100 Jahren wollte Frankreich etwas Riesiges bauen – einen so hohen Turm, wie es ihn damals noch nicht gab: Er wurde 300 Meter hoch und so schwer wie 2.000 Elefanten.

Und die Familie dieses Gustave Eiffels mit zwei "f" stammt aus der deutschen "Eifel" mit einem "f". Daher kommt der Familienname!

In der Eifel gibt es auch einen Eifelturm: den Booser Eifelturm. Der ist aber nur 25 Meter hoch und besteht aus Holz, nicht aus Eisen und Stahl wie der in Paris.

Im Kreis Düren gibt es den Turm "Indemann". Der ist aus Stahl und 36 Meter hoch.