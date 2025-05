Warum heißt es sturmfrei?

Wenn die Eltern unterwegs sind und die Kinder zu Hause allein sind, dann haben sie "sturmfreie Bude". Sie können machen, was sie wollen. Sie sind ungestört.

Das hat aber nichts mit Wind und Sturm zu tun. Die Maus hat herausgefunden: Sturmfrei – das kommt von einer Burg oder einer Festung.

Wenn zum Beispiel eine Mauer "sturmfrei" ist, dann ist sie so hoch, dass sie uneinnehmbar ist. Früher haben Angreifer zum Beispiel lange Leitern an die Burgmauer gelegt, um sie einzunehmen, um sie zu "stürmen". Wenn die Mauer aber so hoch gebaut wurde, dass sie nicht erstürmt werden kann, dann ist sie "sturmfrei".

Dieses Wort wurde aus der militärischen Sprache dann in die Umgangssprache übertragen – und bedeutet: Wir sind ungestört, weil niemand anderes da ist und auch keiner einfach reinkommen kann.