Die Maus sagt:

Die Maus hat herausgefunden, dass das Wort ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen kommt, aus dem Rheinland. Mittlerweile aber sagt man das in vielen Teilen von Deutschland.

Aber warum heißt das so? Das Wort "Dotz" hat verschiedene Bedeutungen: Ein Dotz am Kopf ist eine Beule. Wenn Vögel an die Fensterscheibe dotzen, dann heißt das, dass sie gegen die Fensterscheibe stoßen. Ein Dotz ist aber auch ein Wort für etwas kleines. Kinder wurden früher als Dötzchen bezeichnet.

Und was hat es mit dem "i" auf sich? Früher haben Kinder in der Schule als ersten Buchstaben das "i" gelernt. Daraus wurden dann die "I-Dötzchen".

Es gibt noch andere Worte für Erstklässler:

Manche sagen "I-Männchen". In Mönchengladbach hießen sie auch "I-Möppkes" oder in Duisburg "I-Stippken". Das haben Experten beim Landschaftsverband Rheinland herausgefunden. In Paderborn sagt man demnach auch "I-Pummel", in Aachen "I-Köttel".

Ansonsten: Egal man euch nennt – habt viel Spaß in der Schule!!