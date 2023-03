Die Maus hat herausgefunden: In jeder Zelle unseres Körpers – und es gibt Milliarden Zellen in unserem Körper – ist der komplette Bauplan für unseren Körper gespeichert, Experten nennen das DNA. Aber in jeder Zelle gibt es Schalter, die bestimmte Informationen ein- oder ausschalten. Wie auf einem Computer, wo mehrere Programme installiert sind, aber nur bestimmte Programme gestartet werden.

So gibt es Programme für Kopfhaare und solche für Beinhaare. Wie lang also die einzelnen Haare werden können, ist von vorneherein festgelegt.

Beinhaare wachsen deswegen nur etwa zwei bis drei Monate lang, dann fallen sie aus. Kopfhaare können etwa sechs Jahre lang wachsen. Wimpern fallen dagegen schon nach etwa 100 bis 150 Tagen aus.

Wer Feuer hat, braucht kein Fell

Warum ist das so? Forscher vermuten dahinter praktische Gründe. Vor vielen tausend Jahren hatten Menschen richtig viele Haare am Körper – fast wie ein Fell. Dann lernten die Menschen, Feuer zu machen. Da brauchte man nicht mehr so viele lange Haare am Körper, um sich zu wärmen.

Aber am Kopf blieben sie nützlich – um sich vor der Sonne zu schützen etwa. Und viele und gepflegte Haare auf dem Kopf waren auch ein Zeichen dafür, dass es dem Menschen sozial gut ging. Um nämlich seine Frisur in Ordnung zu halten, musste der Frühmensch ausreichend Helfer haben, die ihm bei der Haarpflege zur Hand gingen.