Die Maus hat herausgefunden, dass das Sprichwort wahr ist. Forscher haben herausgefunden, dass Lachen gut für die Gesundheit ist, bei Diabetes, Depressionen und sogar bei Krebs helfen kann. Es hilft sogar, wenn man absichtlich lacht, nicht nur spontan über einen Witz. Und: Es ist besser, in der Gruppe zu lachen als allein.

Beim Lachen werden 300 Muskeln angespannt. Und wieder entspannt. Lachen ist also ein bisschen wie Sport. Lachen kurbelt das Herz-Kreislauf-System an. Der Blutdruck steigt. Die Lunge nimmt mehr Sauerstoff auf. Unsere Organe und unser Gehirn werden so besser versorgt.

Lachen senkt den Stresspegel und setzt Glückshormone frei – schon, wenn man die Mundwinkel nur nach oben zieht, wenn man also nur so tut, als würde man lachen!

Es gibt sogar Lachyoga und Lachtherapien – die können helfen, wenn man sich oft traurig fühlt.