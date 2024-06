Die Antwort lautet also:

Der Schlafsand wird nicht vom Sandmännchen ins Auge gestreut. Er entsteht dadurch, dass wir im Schlaf - anders als tagsüber - nicht regelmäßig blinzeln. Am Tag verteilen wir mit dem Lidschlag regelmäßig Tränenflüssigkeit über den Augen und sorgen so dafür, dass Fremdkörper ausgewemmt werden. In der Nacht sammelt sich die Tränenflüssigkeit in den Augenwinkeln - und während das Wasser darin verdunstet, bleiben die festen Bestandteile übrig: Schmutz, Staub oder Zellreste.