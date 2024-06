Die Maus hat herausgefunden, dass diese Regelung aus dem Jahr 1911 stammt. Da wurde in Preußen die Schulstunde von 60 auf 45 Minuten verkürzt.

Davor mussten die Kinder am Vormittag und am Nachmittag in die Schule, mit einer langen Mittagspause zu Hause. Das hieß: doppelter Schulweg. Außerdem beklagten sich die Eltern, dass die Kinder so nicht bei Haus- und Hofarbeiten helfen konnten. Zudem sagten Wissenschaftler damals, dass ein kürzerer Schultag auch besser für die Schüler sei, von denen viele am Nachmittag sehr müde waren.

Darum kam vor mehr als 100 Jahren die Lösung: Alle Schulstunden wurden in den Vormittag verlegt. Und damit das passte, wurde eine Schulstunde auf 45 Minuten verkürzt. So konnten weiterhin alle Fächer unterrichtet werden, und die Kinder mussten nur einmal am Tag in die Schule gehen.

Das ändert sich allerdings auch wieder, zumindest als Versuch: An einigen Schulen in NRW gibt es Schulstunden, die 60 oder 70 Minuten dauern. Der Hintergrund: Die Schüler sollen nicht mehr so viele verschiedene Fächer an einem Tag haben und könnten so besser lernen, heißt es.