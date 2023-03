Die Maus hat auch ein Foto von diesem Messer bekommen. Und sie nickt. Das ist ein Käsemesser.

Wenn man weichen Käse schneiden will, dann bleibt der bei einem normalen Messer an der Klinge kleben. Er wird zerdrückt oder in die Länge gezogen. Weil in weichem Käse viel Wasser drin ist. Das Wasser ist dann wie ein Klebstoff zwischen Käse und Klinge.

Da sollen die Löcher in der Klinge des Käsemessers helfen: Schneidet man damit einen Brie oder einen Camembert, dann klebt der Käse nicht mehr so.

Ein Messerhersteller hat der Maus gesagt: Aufgrund der Löcher hat das Messer weniger Oberfläche, dies verringert die Reibung und sorgt dafür, dass der Käse nicht am Messer haften bleibt.

Die Maus hat aber gesehen, dass auch andere Messer ein Loch haben. Bei einem Fleischermesser oder Hackmesser zum Beispiel dient es dazu, dass man das Messer aufhängen kann.