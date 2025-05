Warum ist unser Körper warm?

Genau, wir könnten es wie der Salamander machen: morgens ein Bad in der Sonne machen, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Oder wenn wir Krokodile wären: dann hätten wir nur eine Körpertemperatur von etwa 25 Grad.

Bei uns Menschen dagegen liegt die Temperatur bei ungefähr 37 Grad. Wir müssen deswegen auch zum Beispiel viel mehr essen als ein Krokodil, denn unser Körper ist wie ein Ofen. Nur wenn wir - um im Bild zu bleiben - Holz in den Ofen werfen, ist uns warm genug.

Das Krokodil dagegen wärmt sich in der Sonne auf – oder liegt da, wo es warm genug ist. Ein Krokodil kann seine Körpertemperatur nicht selbst kontrollieren, wie wir Menschen.

Die Maus hat da folgendes herausgefunden: Ist die Luft oder das Wasser nur 15 Grad kalt, hören Krokodile quasi auf zu essen, unter 7 Grad können sie weder gehen noch schwimmen.

Das ist nämlich der Nachteil, wenn man "wechselwarm" ist – so nennt man das, wenn man seine Körpertemperatur nicht selber kontrollieren kann. Reptilien, Fische, Insekten: Sie alle sind wechselwarm und haben sich genau an den Ort angepasst, an dem sie leben.

Für den Menschen wäre wechselwarm ziemlich unpraktisch – dann könnten wir nur da leben, wo es warm genug ist. Im Winter oder nachts, wenn die Temperaturen zu gering sind, wären wir dann viel zu schlapp.