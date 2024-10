"L'età fragile" di Donatella Di Pietrantonio

Nel suo ultimo romanzo "L'età fragile", Donatella Di Pietrantonio racconta la storia di Lucia, che vive in un piccolo borgo negli Appennini abruzzesi. Lucia ricorda un duplice femminicidio avvenuto quando aveva 20anni. L'uccisione delle giovani Tamara Gobbo e Diana Olivetti nei boschi di Monte Morrone, nell'agosto del 1997, è qualcosa di atroce.

Leggendo il libro mi sono resa conto che Donatella Di Pietrantonio racconta questa violenza con estrema delicatezza, senza spirito voyeuristico. Il romanzo ha vinto il Premio Strega pochi mesi fa ed è stato tradotto in questi giorni anche in tedesco.

"Non vogliamo fare la fine delle rane bollite"

Quanto al ruolo degli intellettuali in tempi difficili per la democrazia, Di Pietrantonio ricorda che non è più il momento di tacere e, insieme a un nutrito gruppo di scrittrici e scrittori, ha deciso di protestare contro ogni genere di restrizione delle libertà in Italia. "Non faremo la fine delle rane messe a bollire nell'acqua che viene scaldata a poco a poco – ha detto Di Pietrantonio -, non perderemo le nostre libertà un po' alla volta in silenzio, per ritrovarci poi bolliti come le rane."

Paolo Giordano a Francoforte invitato dal PEN Berlin

Alla Buchmesse, oltre a Di Pietrantonio, c'è anche un altro Premio Strega, il vincitore del 2008, Paolo Giordano. Giordano, che non ha voluto far parte della delegazione ufficiale italiana, è alla Fiera su invito del PEN Berlin. Giordano vede "un cambiamento nella qualità dell'aria in Italia"- che è sempre più sfavorevole, soprattutto per chi dal mondo della cultura critica il potere.

Roberto Saviano accolto come una popstar dal pubblico della Fiera del libro

Roberto Saviano

Oggi è stato il giorno dello scrittore Roberto Saviano, che è salito sul palco della ARD per presentare il suo libro "Falcone". Tantissima la gente ad accoglierlo. Saviano ha parlato di lotta alla mafia e di coraggio, ma anche di paura, della sua paura di rimanere solo e isolato. L'autore antimafia ha fatto riferimento ai molti attacchi che gli arrivano soprattutto dalla parte politica ora al governo, la destra di Giorgia Meloni. Saviano viene accusato di volersi arricchire, prima con la lotta alla mafia, ora con le critiche al governo italiano.