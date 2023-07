Fresh Family – Eko Fresh und Sarah Bora über Rap, Familie und Vielfalt

Wie Eko und Sarah alles unter einen Hut kriegen

Fresh Family - Podcast. . 49:29 Min. . Verfügbar bis 11.06.2028. COSMO.

Eko Fresh und seine Frau Sarah Bora unterhalten sich in der ersten Folge darüber, wie sie alles unter einen Hut bekommen: Kind und Karriere, Hustle und Liebe, Rap und Rendite. Die HipHop-Legende und die Aktivistin für Frauenrechte geben einen Einblick in ihren Alltag, ihre Beziehung und ihre Karrieren. Onkel Freezy erzählt, wie er Sarah beim Videodreh kennengelernt hat und was Tupac und Rocky für ihn bedeuten. Das Liebespaar erinnert sich an ihr erstes Date bei Sucuk mit Ei. Seitdem hat sich einiges verändert. Ihr Sohn Elijah geht jetzt in die Schule. Und Sarah setzt sich gegen häusliche Gewalt ein, während Eko von Auftritt zu Auftritt springt. Wann bleibt da noch Zeit für die Familie? Habt ihr Lob, Kritik, Themenwünsche oder eine Community-Frage? Schickt uns eine Sprachnachricht an 0172 5678 566 oder eine Mail an freshfamily@wdr.de. Podcastpicker: http://www.wdr.de/k/freshfamily

