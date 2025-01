Nur zwei Stunden Strom am Tag

In was für ein Land bin ich zurückgekehrt? Die wirtschaftliche Lage in Syrien ist mit "miserabel" vorsichtig umschrieben. Pro Tag gibt es nur zwei Stunden Strom in der Hauptstadt. Ich bin auch ständig damit beschäftigt, ins Internet zu kommen. Das funktioniert mies.

Borhan Akid mit einem Stapel syrische Lira

Abends versinkt mein Damaskus dann in der Dunkelheit und vor allem in Kälte. Meine Tante trägt einen warmen Fleece-Anzug, hat einen kleinen Ölofen, aber trotzdem ist es kalt. Irgendwie frieren ständig alle. Selbst die hohe Beamtin im Informationsministerium läuft die ganze Zeit in einer gefütterten Winterjacke durch das Büro. Überall ist es kalt.

Extreme Inflation erschwert den Alltag

Am Rande der Kreuzungen stehen Geldwechsler, die den Kofferraum voll Bares haben. Das gab es früher nicht. Die syrische Lira hat so viel an Wert verloren, dass ich die ganze Zeit riesige Geldstapel mit mir herumschleppen muss. Ein Geldwechsler sagt mir: " Wir zählen die Scheine nicht mehr, wie wiegen sie. "

Statt die Scheine zu zählen, wiegen Geldwechsler die syrische Lira

Später regt sich ein Kellner auf und erklärt mir, was der Wertverlust praktisch bedeutet: Als ein Gast eine Rechnung von 5 Millionen Lira begleichen muss, und alles mit 5.000 oder 10.000-Lira-Scheinen bezahlt, werden die Kellner fast verrückt, weil sie so lange das Geld zählen müssen. Wo ich auch hinblicke, Syrien liegt durch die Diktatur der Assads, Korruption und Sanktionen am Boden.

Aber jetzt, fast zwei Monate nach dem Sturz von Assad, packen alle mit an. Als gäbe es ein gemeinsames Projekt, das Syrien heißt und gelingen muss. Nur deshalb ist die öffentliche Ordnung nicht zusammengebrochen. Im Straßenverkehr fällt mir das besonders auf. Motorräder fahren schnell auf dem Bürgersteig, Stau überall, weil jetzt das Benzin wieder frei verfügbar ist und auch weniger kostet.