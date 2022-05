Wie Anwohner sich gegen eine Rechtsextremen-Demo in Dortmund wehren

Rechtsextremen-Demo mit rund 200 Teilnehmern

Am späten Mittag haben etwa 200 Rechtsextreme ihre Demonstration am Nordausgang des Dortmunder Hauptausgangs begonnen. Sie werden von einem massiven Polizeiaufgebot begleitet. An den Querstraßen versuchen linksautonome Gegendemonstranten immer wieder den Demozug zu blockieren.

Ausschreitungen in Ostdeutschland

Bereits seit mehreren Jahren gehen Rechtsextreme am Tag der Arbeit vermehrt auf die Straße, vor allem in Teilen von Ostdeutschland. Ausschreitungen gab es bereits im sächsischen Zwickau. Dort haben Rechtsextreme laut Polizeiangaben Gegendemonstranten angegriffen, berichtet die Deutsche Presseagentur. Sie sollen dabei Steine auf einen Zug geworfen. Ein Gegendemonstrant sei leicht verletzt worden.

