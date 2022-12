Zigarettenverbot in Neuseeland: Auch eine Lösung für uns?

Andere Länder, auch aus der EU , seien da schon weiter, etwa Irland, die Niederlande oder Finnland. "Wir wünschen uns in Deutschland ein klares politisches Bekenntnis und wir brauchen eine verbindliche Tabakpräventionsstrategie", fordert Schaller.

Was spricht für ein Zigarettenverbot?

Rauchen tötet. Laut Bundesgesundheitsministerium sterben jährlich in Deutschland mehr als 127.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums. Damit steht etwa jeder siebte Todesfall in Verbindung mit Rauchen. Allerdings ist die Zahl der Raucher rückläufig.

Rauchen kostet. Die deutsche Krebshilfe beziffert die gesundheitlichen und gesellschaftlichen Kosten des Rauchens in Deutschland auf knapp 80 Milliarden Euro pro Jahr. Demgegenüber standen im Jahr 2020 etwa 14,6 Milliarden Euro an Einnahmen durch die Tabaksteuer. Neuseeland erwartet jährliche Einsparungen im Gesundheitssystem von mehreren Milliarden Dollar, weil durch das Rauchen verursachte Krankheiten wie Krebs, Herzinfarkte, Schlaganfälle und Amputationen nicht mehr behandelt werden müssten.

Zigarettenkippen am Strand

Rauchen verschmutzt. Zigarettenkippen sind laut der Weltgesundheitsorganisation ( WHO ) weltweit das häufigste Abfallprodukt. Jährlich würden 5,6 Billionen Zigaretten geraucht, bis zu zwei Drittel davon landeten achtlos in der Natur. Die meisten Filter bestehen aus Celluloseacetat. Dieser Kunststoff ist nicht biologisch abbaubar, er zerfällt nach sehr langer Zeit zu Mikroplastik. Zudem enthalten die Filter krebserregende und giftige Substanzen. Laut BUND Schleswig-Holstein bestehen über 53 Prozent des Mülls bei Müllsammelaktionen an der Ostsee aus Zigarettenstummeln.

Was spricht gegen ein Zigarettenverbot?

Wenn es um Verbote geht, kocht die deutsche Seele schnell hoch. Das weiß auch die Politik, sie scheut sich vor Verboten und setzt gern auf Freiwilligkeit.

Jan Mücke, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse ( BVTE ) zieht den Vergleich zur Alkohol-Prohibition in den USA der 1930er Jahre. "Diese ließ einen großen Schwarzmarkt entstehen, am Ende war der Schaden größer als der Nutzer und die Prohibition wurde 1939 wieder abgeschafft, weil die Auswirkungen so drastisch waren", so Mücke im Gespräch mit dem WDR. Zehntausende Menschen seien durch schwarz gebrannten Alkohol ums Leben gekommen.