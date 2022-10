Wer soll sich vor dem Winter erneut impfen lassen?

Aber Lauterbach sagt ....

Immer wieder, so auch in Düsseldorf, wurde Stiko-Chef Mertens mit anderslautenden Ratschlägen des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) konfrontiert. Der rät auch unter 60-Jährigen, sich sechs Monate nach der dritten Immunisierung erneut boostern zu lassen, wenn sie bis dahin keine Infektion durchlaufen haben. Dazu sagte Mertens, dass die Hypothese, dass man mit einem angepassten Impfstoff seine Immunantwort ausweitet " nicht wissenschaftlich gestützt ", aber wahrscheinlich sei. Aber, so gab er zu bedenken, es könne nicht sein, dass wir in den nächsten Jahren alle sechs Monate die Menschen zu einer erneuten Impfung auffordern. Es brauche klare Indikationen für eine Impfempfehlung.

Und das Problem Long Covid?