Wolf in Mönchengladbach: Schüler mussten drinnen bleiben

Der Wolf hatte bereits am Montag in Mönchengladbach für Aufregung gesorgt. Nun tauchte das Video der Familie auf. Am Montag war die Polizei im Einsatz, nachdem sich mehrere Anrufer im Ortsteil Odenkirchen gemeldet hatten. Die Schulleitung des Gymnasiums ließ die Schülerinnen und Schüler deshalb in der Pause sicherheitshalber im Gebäude. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen aus und durchkämmte das Gebiet.

Wolfssichtungen wie in Mönchengladbach extrem selten

Die Wolfssichtung von der Veranda hat das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz mittlerweile in seine Liste der Wolfsnacheise aufgenommen. Solche Begegnungen - dazu noch in einem Video festgehalten - sind extrem selten. Lanuv-Sprecher Wilhelm Deitermann spricht gegenüber der "Rheinischen Post" von einem " Glücksfall ", auch wenn die Familie sich sicherlich erschreckt habe.

Auch an anderen Orten am Niederrhein wurde in den vergangenen Tagen eine Wolfssichtung gemeldet. Nach Informationen von Jäger Dirk Decker neben Mönchengladbach-Odenkirchen auch in Jüchen-Stessen und Jüchen-Neuenhoven - und auch in Grevenbroich-Kappeln soll ein Tier gesichtet worden sein.