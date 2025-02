Ist der Wolf am Niederrhein los? Schüler am Gymnasium Odenkirchen in Möchengladbach durften am Montag nicht in die Pause gehen, weil angeblich ein Wolf in der Nähe gesichtet wurde. Bis jetzt ist noch nicht geklärt, ob es sich bei dem Tier wirklich um einen Wolf handelt oder nicht. Eine Augenzeugin hatte das Tier mit ihrem Handy aufgenommen.

Jäger vermutet einen jungen Wolfsrüden

Dirk Decker ist Jäger im Rheinland und kann sich gut vorstellen, dass es sich bei dem Tier um einen jungen Rüden handelt, der gerade auf der Durchreise ist. Er vermutet, dass das Tier ein neues Rudel gründen möchte. Dabei legen männliche Wölfe teilweise große Strecken zurück.

Rüden, die ein eigenes Rudel bilden wollen, schaffen bis zu 80 Kilometer am Tag. Dirk Decker, Jäger im Rheinland

Bleibt der Wolf?

Der Jäger geht nicht davon aus, dass der vermeintliche Wolf so nah an den Städten sein neues Revier gefunden hat. Zu dicht besiedelt sei die Umgebung, so Decker. Für die Erschließung eines neuen Reviers würden sich Wölfe eher ruhigere Waldgebiete suchen.

Unsicherheit in der Bevölkerung

Am Montag gingen bei der Polizei Mönchengladbach zahlreiche Anrufe aus der Bevölkerung ein. Streifenwagen hielten in dem Gebiet dann bis zum Mittag Ausschau nach dem Tier. Heute gibt es keine solcher Maßnahmen: Zwar habe man die augenscheinliche Wolfssichtung im Blick, fahre aber keine besonderen Einsätze, so die Polizei.

Was sollte ich beachten?

Aus Sicht von Dirk Decker ist die augenscheinliche Sichtung des Wolfs auch kein Grund zur Beunruhigung: Generell meide der Wolf eher die Nähe des Menschen. Er hat trotzdem einen Tipp: Derzeit sicherheitshalber den eigenen Hund an die Leine nehmen. Es gibt nur noch wenige reinrassige Wölfe und ein Aufeinandertreffen könne durch das Anleinen vermieden werden.

Reinrassige Wölfe gibt es nur noch selten

Das Video, das im Internet herumging, wurde mehr als hundertmal geteilt. Verbunden mit der Warnung, dass man achtgeben solle.

Hier ist der Wolf bis jetzt gesehen worden

Der Wolf wurde laut Informationen von Dirk Decker gestern in Mönchengladbach-Odenkirchen, Jüchen-Stessen und Jüchen-Neuenhoven gesichtet. Auch in Grevenbroich-Kappeln soll er gesichtet worden sein. In welcher Reihenfolge ist allerdings nicht sicher feststellbar.