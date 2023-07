Lemke will Abschuss von Problem-Wölfen erleichtern - auch in NRW?

NRW bisher gegen mehr Abschussgenehmigungen

In Nordrhein-Westfalen ist eine Kehrtwende in der Wolfspolitik bisher nicht in Sicht. Im März 2022 trat zwar die Wolfsverordnung des Landes NRW in Kraft. Diese sollte laut der damaligen Umweltministerin Ursula Heinen-Esser ( CDU ) helfen, den Umgang mit dem Wolf zu erleichtern und Konflikte zu entschärfen. Unter anderem sah die Verordnung vor, dass im äußersten Fall ein Wolf auch "entnommen", sprich: abgeschossen werden könne.