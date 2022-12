Langes Warten aufs Wohngeld: Droht 2023 der Ämter-Kollaps?

Anfang Februar reicht Eva Steuber den vollständigen Antrag mit allen erforderlichen Unterlagen ein. Im August heißt es: Die Bearbeitung dauert länger. Erst, als Eva Steuber sich beim Leiter der Wohngeldstelle beschwert, wird das Wohngeld überwiesen. Neun Monate später.

Auf Anfrage an die Siegener Stadtverwaltung, wie es zu der langen Wartezeit kam, teilt diese mit, der Antrag von Frau Steuber sei " so schnell wie möglich und schließlich ja auch positiv beschieden worden ".

WDR-Umfrage zeigt Überlastung bei Wohngeld

In vielen Kommunen in NRW stauen sich die Wohngeldanträge. Der WDR hat alle Kommunen zur Situation in den Wohngeldstellen befragt. 274 von 396 Kommunen haben geantwortet. In mehr als jeder fünften Kommune liegt die Bearbeitungszeit demnach bei über zwei Monaten, bei jeder zehnten Kommune schon jetzt bei mehr als drei Monaten. Siegen ist einer der Spitzenreiter mit einer durchschnittlichen Wartezeit von fünf bis sechs Monaten.

Wie lange sind die Wartezeiten meiner Stadt oder Kommune?

In unserer Wartezeiten-Karte können Sie selbst herausfinden: Wie lange müssen Wohngeld-Berechtigte in meiner Heimat warten?

Was die langen Bearbeitungszeiten für Betroffene bedeuten

Neun Monate auf das Wohngeld zu warten, das bedeutet für Eva Steuber aus Siegen: 30 Euro fehlen ihr im Monat, viele Dinge, die ihr Leben schön machen würden, kann sie sich nicht leisten.

Mit dem Bus zu Kindern und Enkelkindern fahren. In einem Café einen Kaffee trinken gehen. Ein Wollknäuel zum Stricken kaufen. Oder einen Topf Farbe, um ein gebrauchtes Möbelstück zu restaurieren.

Neun Monate musste Eva Steuber auf ihr Wohngeld warten.

Eva Steuber liest ihre alten Bücher nochmal von vorn, weil sie kein neues kaufen kann. Selbst den Ausweis für die Stadtbücherei mag sie sich nicht leisten: " Ich traue mich im Moment nicht, weil ich einfach nicht weiß, was kommt. Ich wüsste auch nicht, wann ich mir das letzte Mal neue Klamotten gekauft hab e". Bei der Frage, ob ihre löchrige Jeans geflickt sei, muss sie kurz lachen: " Nein, das trägt man heute so. Auch mit 62. "

Dann wird sie wieder ernst. Und erzählt vom schlimmsten Verzicht:

"Von allen Dingen ist mir das Nicht-Schenken-Können das Bitterste. Die Enkel würden nicht jammern, wenn die Omi nichts schenkt. Aber es geht um mein Gefühl!"

Dennoch hat Eva Steuber großes Verständnis für die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter im Sozialamt: " Wenn eine Flut von Anträgen kommt, dann kann ich keinen Vorwurf daraus machen. Sie können auch nicht mehr als arbeiten. "

Einzelne Städte rechnen mit "Kollaps des Wohngeldsystems"

Eine Flut von Anträgen, damit haben viele Wohngeldstellen jetzt schon zu kämpfen. Die WDR-Umfrage zeigt, dass es in vielen Kommunen schon jetzt einen erschreckend hohen Rückstau an Anträgen gibt. Zum Stichtag 1. Dezember 2022 lagen etwa bei der Stadt Essen 4.315 offene Wohngeld-Anträge vor. Zum Vergleich: 1.500 Anträge können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Monat bearbeiten.

Gleichzeitig sind die Bedingungen in den Ämtern schwierig: 60 Kommunen geben in der WDR-Datenabfrage an, dass Stellen unbesetzt sind - 22 Prozent der teilnehmenden Kommunen. Die Datenabfrage zeigt aber auch: Viele Ämter treffen bereits Maßnahmen, um sich auf die erwartete Verdreifachung der Wohngeld-Anträge ab 2023 vorzubereiten.

Aber Personal einstellen ist leichter gesagt als getan. Einige Kommunen berichten von erfolglosen Stellenausschreibungen, weil einfach kein neues Personal zu finden ist. In Antworten auf die WDR-Umfrage klingt Verzweiflung durch:

"Personal ist nicht mehr rechtzeitig zu finden. Neues Personal würde zur Einarbeitung aktuell mehr behindern als helfen. Gemeinde Odenthal

"Die Bearbeitungszeit für die Wohngeldanträge wird aufgrund der Vielzahl an Anträgen vermutlich auf 6 bis 9 Monate ansteigen." Stadt Recklinghausen