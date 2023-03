Chaos in Wohngeldstellen: Wartezeiten länger denn je

Die Briefumschläge mit Geld sind schon alle leer. Für jede Woche legt Tanja Uhlendorf 150 Euro hinein. Das Geld muss für sie, ihren Mann und ihre Tochter reichen. Sie kauft vor allem Lebensmittel damit.

Doch jetzt, zum Monatsende, ist kein Geld mehr übrig. Um nochmal einkaufen gehen zu können, muss sie sich Geld von ihren Eltern leihen, wie so oft am Ende des Monats.

Drei Mal mehr Berechtigte

Dabei hatte sie Anfang des Jahres große Hoffnung, dass sich ihre Situation bessern würde. Sie sollte Anspruch haben auf Wohngeld, also einen Zuschuss zu den Wohnkosten, was ihre finanzielle Lage deutlich entspannen würde. Im Januar ist das "Wohngeld Plus" in Kraft getreten.

Zum einen wurde damit das Wohngeld erhöht - von durchschnittlich 180 auf 370 Euro im Monat. Zum anderen sind nun fast drei Mal so viele Menschen berechtigt: Waren es im letzten Jahr noch 160.000 in NRW, können seit Januar 2023 nun 480.000 Menschen einen Zuschuss zu ihren Wohnkosten erhalten. Eine von ihnen ist Tanja Uhlendorf.

Die vielen Anträge auf Wohngeld führen jedoch teils zu einer massiven Überlastung der Ämter. So gab es zum Beispiel in Dorsten im Dezember noch 50 offene Anträge, am 1. März waren es schon mehr als 570. Das war eine Antwort auf eine nicht-repräsentative WDR-Befragung aller NRW-Wohngeldämter im Dezember und März. Bis zum Stichtag am 1. März haben 254 von 396 an der Befragung teilgenommen.

In Bochum hat sich die Zahl der offenen Anträge von 2.000 auf schätzungsweise 4.000 verdoppelt - von einer ähnlichen Entwicklung berichten dem WDR gegenüber noch 107 weitere Kommunen. Negativer Spitzenreiter unter den Befragten ist dabei die Großstadt Köln mit mehr als 10.000 offenen Anträgen.