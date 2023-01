Kommunen am Limit: Ansturm auf Wohngeld

In Köln rechnen sie mit Wartezeiten von bis zu drei Monaten. In Bonn gibt es jetzt ein provisorisches "Wohngeldcenter" im Foyer des Stadthauses. So will man dem Ansturm Herr werden. In den ersten Wochen des Jahres seien bereits 500 Anrufe eingegangen, weil es so viele Fragen gebe.

Ohnehin können die Anträge derzeit nur vorläufig bewilligt werden. Denn mit der Wohngeldreform wird in den Städten auch eine neue Software zur Bearbeitung benötigt. Die muss das Land zur Verfügung stellen. Aber das Computerprogramm ist noch nicht fertig.

Anträge können nur vorläufig bewilligt werden