Kardinal Woelki will nach Razzia Anzeige erstatten

Verdacht des Meineids gegen Kardinal Woelki

Kölner Staatsanwaltschaft und Polizei hatten am Dienstag verschiedene Objekte im Erzbistum Köln durchsucht. Hintergrund der Razzia sind Meineid-Ermittlungen gegen Woelki.

Razzia im Erzbistum Köln: Was passiert mit Kardinal Woelki?

Die Staatsanwaltschaft sucht die Originale von belastenden Dokumenten, die der WDR in den vergangenen Monaten bereits veröffentlicht hat. Sie legen den Verdacht nahe, dass Woelki vor Gericht gelogen hat.

Haftstrafe von mindestens einem Jahr

Für Meineid sieht der Gesetzgeber eine Strafe von mindestens einem Jahr Haft vor. Neben dem aktuellen Vorwurf ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Woelki auch wegen des Verdachts der falschen eidesstattlichen Versicherung in zwei Fällen.