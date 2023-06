Weiteres Dokument belastet den Kölner Kardinal Woelki

In seiner Vernehmung vor Gericht hatte Woelki unter Eid ausgesagt, dass er in Bezug auf einen Priester, den er befördert hatte, zum Zeitpunkt der Befragung im März dieses Jahres nichts über die Vorwürfe wusste, die ein junger Mann gegen den Priester bereits Jahre zuvor erhoben hatte.

Kardinal Woelki war nach seiner Befragung vereidigt worden und hatte gesagt: " Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. " Viele, die im Gerichtssaal dabei waren, haben bis heute Zweifel an dieser Aussage. Vor allem, weil Woelki im November 2018 einen vierseitigen, persönlich scheinenden Brief an den Leiter der Glaubenskongregation im Vatikan unterschrieben hatte.