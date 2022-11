WM in Katar: 17 Millionen TV-Zuschauer sahen Deutschland - Spanien

Das zweite Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball- WM in Katar gegen Spanien haben deutlich mehr Fernseh-Zuschauer verfolgt als noch das Auftaktspiel. Ab 20 Uhr schauten in Deutschland am Sonntag 17,05 Millionen Menschen ab drei Jahren zu - damit kam bei der Winter-WM erstmals ein Spiel auf eine Reichweite von mehr als zehn Millionen.

So verfolgte fast jeder Zweite (49,3 Prozent), der zu diesem Zeitpunkt den Fernseher eingeschaltet hatte, das 1:1 (0:1) des DFB-Teams. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 58,8 Prozent gemessen. Dies geht aus den Daten der AGF Videoforschung hervor.

Das deutsche Auftaktniederlage gegen Japan (1:2) hatten lediglich 9,23 Millionen Menschen live im TV verfolgt.