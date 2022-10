Städte und Veranstalter sagen Nein

Egal ob auf dem Marktplatz oder in einer Kneipe: Wenn die deutsche Nationalmannschaft spielte, war während einer EM oder WM für viele Fans "Rudelgucken" angesagt. Allerdings gab es seit der Vergabe des Turniers in den Wüstenstaat Katar immer wieder Kritik. Die hat inzwischen zur Folge, dass sich viele Veranstalter gegen eine Übertragung der Spiele entschieden haben.

Städte wie Köln, Düsseldorf oder Bochum haben inzwischen mitgeteilt, dass es keine großen Public Viewings geben soll. Auch in Lüdenscheid haben zum Beispiel bei früheren Turnieren bis zu 3.500 Menschen die deutschen Spiele im Rosengarten verfolgt. Das sei in diesem Jahr unter anderem aber wegen des nahenden Winters, des Weihnachtsmarktes und früher Anstoßzeiten zum Teil am Vormittag zu unwirtschaftlich, heißt es vom Stadtmarketing. Ähnliche Gründe werden auch aus Dortmund genannt, weshalb auch dort kein Public Viewing geplant ist.