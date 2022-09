Fußball-WM in Katar: Kölner Brauerei kündigt Boykott an

Am 21. November startet die Fußball- WM in Katar. Doch nicht nur die Verlegung vom Sommer Richtung Winter ärgert viele Gastwirte. Immer mehr verkünden öffentlich, die WM zu boykottieren. Zuletzt die Kölsch-Brauerei "Mühlen". Sie wird keines der Spiele in ihren Kneipen und Brauhäusern zeigen, kündigt die Brauerei bei Facebook an.

" Liebe Fußball-Fans, wer uns kennt, weiß, dass die Malzmühle schon immer für Vielfalt, Völkerverständigung und Weltoffenheit steht ", heißt es dort. Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland und das Leid der Gastarbeiter dort seien nicht mit den eigenen Werten vereinbar. Auf der eigenen Facebook-Seite bekommt die Brauerei dafür viel Zuspruch.

Mühlen schließt sich damit einigen weiteren Kneipen an, die in Köln bereits einen Boykott der Fußball- WM angekündigt hatten. Vorher hatten bereits das "Chlodwig Eck" und die "Lotta" angekündigt, kein Spiel der WM zu zeigen. Auf ihrer Facebook-Seite kündigt die "Lotta" an, stattdessen eine Veranstaltung zur WM zu machen und dort noch einmal ausführlich über die Gründe des Boykotts zu informieren.

Mehrere Kneipen in NRW haben Boykott angekündigt