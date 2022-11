Kreativer WM-Boykott in Paderborn: Jazzmusik statt Fußball-Kommentare

Von der Nationalhymne bis zum Abpfiff soll er gehen, der kreative WM-Boykott im Deelenhaus in Paderborn. Gemeinsam mit dem Jazz-Club Paderborn e.V. hat sich das Team der Kleinen Bühne eine musikalische Version der WM-Übertragung überlegt. Das Spiel soll zwar auf der Leinwand gezeigt werden, der Ton dabei aber ausbleiben. Stattdessen werden sechs Jazz-Musiker zu hören sein.

Wie ein Fußballspiel klingt? Interpretationssache!