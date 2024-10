Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Nina Magoley und Andreas Poulakos.

THEMA DES TAGES

Warmstreiks bei der IG Metall • Durch die hohe Inflation der letzten Jahre ist vieles teurer geworden. Zwar ist die Inflationsrate inzwischen auf 1,6 Prozent gesunken - beim Einkaufen spürt man davon aber nicht viel: Die meisten Preise im Supermarkt sind immer noch sehr hoch.

Die Preissteigerungen hätten die letzten Lohnsteigerungen aufgefressen, sagt die IG Metall-Vorsitzende Christiane Benner. Die Gewerkschaft fordert daher einen " Dauerausgleich" von sieben Prozent Lohnsteigerung und 170 Euro zusätzlich für Azubis. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, streiken seit heute Nacht um 0:01 Uhr in rund 130 Unternehmen die Mitarbeiter. Aktionen gibt es unter anderem bei Benteler Stahl Rohr in Paderborn-Schloss Neuhaus, bei Ford in Köln oder Miele in Rheda-Wiedenbrück.

Warnstreik bei Ford in Köln in der Nacht

Von mehr Geld im Portemonnaie der Metaller profitiere auch die Wirtschaft, argumentiert die IG Metall: " Die Kaufkraft der Beschäftigten ist ein entscheidender Faktor, um die lahmende deutsche Wirtschaft anzukurbeln ." Ende September 2024 war der alte Tarifvertrag ausgelaufen. In den bisher zwei Verhandlungsrunden kamen die Arbeitgeber der IG Metall nur minimal entgegen.

WEITERE NACHRICHTEN

Gedenken in Köln an hingerichteten Deutsch-Iraner Sharmahd

Demo in Köln nach Hinrichtung von Jamshid Sharmahd in Iran • Gestern ist der Deutsch-Iraner Jamshid Sharmahd in der iranischen Hauptstadt Teheran hingerichtet worden. Der Journalist und Aktivist war im Sommer 2020 vom iranischen Geheimdienst in Dubai entführt und in den Iran gebracht worden. Seitdem saß er in Teheran im Gefängnis. Ein Revolutionsgericht hatte den 69-Jährigen im Februar 2023 wegen " Korruption auf Erden " zum Tod verurteilt. In Köln fand gestern spontan eine Demo zum Gedenken an Djamshid Sharmahd statt. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) verurteilte die Hinrichtung scharf und kündigte schwerwiegende Folgen für den Iran an.

Wie kommt Deutschland aus der Rezession? • Heute Nachmittag trifft sich Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ) bei einem Industriegipfel mit Vertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften. Es geht darum, wie Deutschland aus der Rezession kommen kann. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner ( FDP ) sind nicht ins Kanzleramt eingeladen. Am Vormittag gibt es außerdem ein Treffen der FDP mit Vertretern der Wirtschaft, bei der auch das Handwerk und der Mittelstand berücksichtigt sind. Das Treffen im Kanzleramt ist in Wirtschaftskreisen umstritten, weil manche Player nicht eingeladen wurden. Teile der Politik werfen dem Kanzler Wahltaktik vor.

Eine Woche bis zur US -Wahl • Mehr als 40 Millionen Menschen in den USA haben schon gewählt - gestern auch US -Präsident Joe Biden. Am 5. November ist Präsidentschaftswahl, dann entscheidet sich das Rennen zwischen den Kandidaten Donald Trump und Kamala Harris. Harris hält heute an einem symbolträchtigen Ort in Washington eine Großkundgebung ab. Die Vizepräsidentin wird im Park The Ellipse südlich vom Weißen Haus sprechen, wo ihr Rivale am 6. Januar 2021 seine Anhänger mit Wahlbetrugsvorwürfen aufstachelte, ehe es zum Sturm auf das Kapitol kam.

Koalitionsgespräche in Thüringen beginnen • Gestern haben sich CDU , BSW und SPD in Thüringen auf die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen verständigt. Heute soll es losgehen - zwei Wochen sind für die Verhandlungen vorgesehen. Gestern hatten sich die drei Parteien nach harten Verhandlungen auf einen Passus zur Friedenspolitik für einen möglichen Koalitionsvertrag geeinigt. Dort heißt es nun: "Im Rahmen der europäischen und bundesstaatlichen Ordnung unterstützen wir alle diplomatischen Initiativen, den von Russland gegen die Ukraine entfesselten Angriffskrieg zu beenden."

Proteste nach Wahl in Georgien • In Georgien sind gestern Abend zehntausende Menschen dem Aufruf der pro-europäischen Opposition gefolgt, gegen das Ergebnis der umstrittenen Parlamentswahl zu protestieren. Vertreter der Opposition forderten neue Parlamentswahlen unter internationaler Aufsicht. Die Wahlkommission hatte am Sonntag die Regierungspartei Georgischer Traum mit 54 Prozent der Stimmen zur Siegerin erklärt. Das Bündnis bezeichnet die offiziellen Ergebnisse als " gefälscht " und beansprucht den Wahlsieg für sich. Gestern war Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban zu einem Unterstützungsbesuch für die Regierungspartei eingetroffen.

Wie empathisch ist eine KI? • Dass man mit einem Bot chattet, merkt man oft sehr schnell. Dank Künstlicher Intelligenz können Chatbots aber wohl in Zukunft empathischer und intuitiver mit uns kommunizieren. Die Telekom stellt heute eine Studie vor, bei der es darum geht, welche Möglichkeiten das eröffnet: Würden wir diesen Anwendungen Dinge anvertrauen, die wir sonst nur engen Freunden sagen würden? Könnte KI sogar einen Psychologen ersetzen, wenn Therapieplätze knapp sind?