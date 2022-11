Schwierige Zeiten auch für Spielwarenhändler - Branche setzt aufs Weihnachtsgeschäft

Bisher war es ein durchwachsenes Jahr für Spielzeughersteller und -händler. Wegen der hohen Energie- und Frachtkosten verteuert sich auch bei ihnen die Ware. Wobei die Preissteigerungen aber nicht in vollem Umfang an die Kunden weitergegeben werden. Denn auch bei denen sitzt wegen der allgemein gestiegenen Preise das Geld nicht gerade locker. Spielwaren haben da in vielen Fällen nicht unbedingt Priorität.

Drei Viertel der Händler und fast die Hälfte der Hersteller hatten deshalb noch im Herbst in einer Umfrage angegeben, sich in schwerem wirtschaftlichen Fahrwasser zu befinden. " Wir Unternehmer werden aktuell aus drei Richtungen in die Zange genommen. Die Handelsspannen schmelzen, die Energiekosten explodieren und gute Mitarbeiter sind knapp und kaum noch zu bezahlen ", heißt es vom Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels.