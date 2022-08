Gericht: Energieversorger an Preisgarantie gebunden

Das Landgericht Düsseldorf hat dem Anbieter das am Dienstag per einstweiliger Verfügung verboten. ExtraEnergie muss weiter zu den vereinbarten Preisen liefern. Das sei eine gute Nachricht für Verbraucher und ein deutliches Signal an die gesamte Branche: " Preisgarantien dürfen wegen steigender Beschaffungskosten nicht einfach außer Kraft gesetzt werden ", sagte Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der Verbraucherzentrale NRW.

Beschluss schützt Kunden von ExtraEnergie