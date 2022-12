Preisdeckel für russisches Öl: Wird Tanken und Heizen noch teurer?

Warum sollte Russland das akzeptieren?

Im Idealfall: Weil es gar keine andere Wahl hat. Denn Russland ist aktuell beim Transport von Öl in alle Welt auf europäische Hilfe angewiesen. Reedereien in der EU betreiben mehr als die Hälfte aller Tanker auf der Welt. Das Prinzip lautet: Transporte mit russischem Öl in Drittstaaten sind verboten - es sei denn, der Preis für die Ladung liegt nicht höher als 60 Dollar pro Barrel.

Anders gesagt: Wird die Preisgrenze eingehalten, können westliche Reedereien mit ihren Schiffen weiter russisches Öl nach Indien, China oder in andere Länder bringen. Dieselbe Regelung soll für Dienstleistungen wie Versicherungen, technische Hilfe sowie Finanzierungs- und Vermittlungsdienste gelten.