Berufsvorbereitung: "Nur ein Praktikum ist zu wenig"

Gleichzeitig appellierte Nahles in dem Interview auch an junge Menschen, sich auch jetzt noch für einen Ausbildungsplatz zu bewerben. Derzeit seien noch fast 230.000 Lehrstellen unbesetzt.

"Insgesamt sind derzeit knapp eine Viertelmillion unter 25-Jährige arbeitslos gemeldet. Das dürfen wir uns als Gesellschaft nicht leisten." Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit

Dem gegenüber stehen 242.000 Menschen unter 25 Jahren, die arbeitslos gemeldet sind. Das sind 8 Prozent mehr als vor einem Jahr. Teilweise liege dieses Missverhältnis an den Alternativen zur Ausbildung, sagt Holger Schäfer. "Es gibt verschiedene Lebensentwürfe und die stimmen nicht immer überein mit dem, was der Arbeitsmarkt vorhält." Es gebe auch viele, die keine Ausbildung machen möchten, weil sie lieber studieren wollen, oder direkt einen Job suchen, bei dem sie sofort Geld verdienen. Das sei vor allem während der Coronapandemie häufig vorgekommen. Einige junge Leute wollten lieber direkt arbeiten, ohne eine Ausbildung abzuschließen. Diese Menschen jetzt wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren, sei besonders schwierig, so Schäfer.

Lehrlinge können wählen - die Betriebe weniger

Auch an die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber hat Nahles eine klare Nachricht: "Nehmt auch Lehrlinge, die nicht die idealen Kandidaten sind. Wir können diese dann auch begleiten und unterstützen und die Arbeitgeber damit entlasten". Dazu sagt Holger Schäfer vom IW: "Da sind wir schon längst angekommen." Viele Betriebe bekämen viel zu wenig Bewerbungen für die Plätze, die sie anbieten. Für angehende Lehrlinge sei dies eine gute Nachricht. "Sie werden sich ihre Ausbildungsplätze in Zukunft frei aussuchen können", so Schäfer.